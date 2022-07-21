Жители шести домов Подмосковья остались без газа из-за отказа от техобслуживания

В четырех городских округах Подмосковья приостановлена подача газа в квартиры абонентов, которые отказались проводить ТО своего оборудования и не пускают к нему специалистов. Работы проводятся под контролем Госжилинспекции Московской области.

Причинами отключений стали нарушения в эксплуатации внутриквартирного газового оборудования, отсутствие договора со специализированной организацией либо отказ пустить внутрь ее специалистов.

В Орехово-Зуевском округе отключение произвели в Ликино-Дулеве. В доме на улице Калинина была обнаружена утечка из резьбового соединения газопровода. Подачу газа перекрыли в девяти квартирах, но возобновили вечером того же дня, потому что нарушение быстро устранили.

Источник фото: телеканал «360»

В Королеве, на улице Дзержинского, а также в деревне Оболдино (округ Щелково), на улице Радужной, голубой огонек пропал из-за того, что хозяева не пускали к оборудованию специалистов. Это противоречит нормам безопасности.

В Солнечногорске газ отключили в ряде квартир домов №№3 и 7 по Вертлинской улице. Причины те же: выявленная утечка и отказ пускать специалистов.

Источник фото: телеканал «360»

Госжилинспекция Московской области подчеркивает, что ежегодная профилактика ВКГО является обязанностью абонентов. Газовое оборудование является источником повышенной опасности, поэтому обращаться с ним нужно ровно так, как предписывает законодательство. В противном случае жильцам может грозить опасность.

«Отключение газа — крайняя и вынужденная, но необходимая мера. Собственники и наниматели жилья должны осознать ответственность за сохранность жизни, здоровья и имущества — своих и соседей. Такие меры приносят результат. Уже порядка четырех тысяч квартир в Подмосковье исключены из списка на отключение газа, поскольку жители сняли препятствия для проведения техобслуживания ВКГО», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.