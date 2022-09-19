Жители Шатуры в День города посадили шесть тысяч елей в ходе акции «Наш лес» | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 05:30 Поделиться Telegram

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Viber Жители Шатуры в День города посадили шесть тысяч елей в ходе акции «Наш лес» Более 100 человек в День города в Шатуре стали участниками акции «Наш лес» Pxhere.com

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Более 100 человек в День города в Шатуре стали участниками акции «Наш лес». Начали праздновать вооружившись мечем Колесова и саженцами. Фронт работы — 1,5 гектара, там сажали европейскую ель. Деревцам три года — это оптимальный возраст для хорошей приживаемости. Привезли маленькие ели из Подмосковного питомника.

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Еще недавно рядом с городом Рошаль росли полувековые сосны. Но из-за любви короеда-типографа к хвойным, поврежденные деревья пришлось вырубить. Теперь задача — восстановить лес.

Акция по посадке деревьев прошла в Шатуре. На бульваре Мира, где сейчас завершаются работы по благоустройству, глава городского округа Шатура Алексей Артюхин вместе с волонтерами посадил декоративные кусты.

«Мероприятие бесконечно важное, мы, как всегда, сажаем деревья в наших городах. Сегодня наши жители сажают и лесные массивы — это же жизнь, жизнь вокруг нас и кислород, красота. Мне кажется, это очень важно», — отметил Артюхин.

Всего на бульваре Мира волонтеры посадили 200 декоративных кустов и деревьев. Здесь будут расти липа и пузыреплодник.

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