Жители Шатуры пробежали «Кросс нации» во Всероссийский день бега

Более тысячи человек вышли на старт «Кросса нации» в городском округе Шатура. Именно здесь расположилась центральная площадка соревнований в Московской области.

Перед забегом участники размялись. Массовую зарядку провела двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева. Простые и ритмичные движения, знакомые всем, позволили бегунам размять мышцы перед забегом.

Для участников организаторы определили разные дистанции, в зависимости от возраста и уровня подготовки. Профессионалам предстояло пробежать 12 километров. Новичка приготовили укороченную трассу в один километр.

Первыми на старт вышли дети. Самый юный участник кросса четырехлетний Янислав Денисов первый кросс пробежал вместе с папой Андреем, который очень удивился энергии сына

«В одном темпе не сбавляя как начал, так и закончил, молодец!» — похвалил Андрей Денисов маленького бегуна. Он пояснил, что спортом занимается вся семья. Старший сын пробежал свою первую дистанцию в два километра, когда ему было всего два года.

Еще один участник «Кросса нации» Дмитрий Семенов принимает участие во всероссийских соревнованиях с самого основания. Сегодня он вышел на свой 16-й старт. Он рассказал, что готовился к преодолению дистанции в восемь километров вместе с друзьями. Собирались по вечерам после работы и в выходные.

Своих детей Дмитрий тоже приучает к спорту. Сегодня с ним на старт вышла его старшая дочь.

«Самое главное — показать пример, того что можно бежать, терпеть, заниматься спортом», — отметил участник.

Победителям на всех дистанциях вручили кубки и медали. После забега спортсменов ждал горячий обед — каша и чай, приготовленные на полевой кухне.