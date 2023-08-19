Подмосковье 19 августа 2023, 21:53 Жители Шатуры отправили гуманитарную помощь военнослужащим в Белгородскую и Брянскую области Никита Немира

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Жители городского округа Шатура подготовили гуманитарную помощь для земляков, служащих в приграничной зоне в Брянской и Белгородской областях. Бойцам передадут сухие души, продукты и медикаменты.

«Я в очередной раз выражаю слова благодарности всем жителям Большой Шатуры. Эти посылки собирали обычные люди: учителя, врачи, производственники, а также бизнес-сообщество. Совместными усилиями мы собрали около семи тонн необходимого груза», — рассказал советник главы муниципалитета Степан Любенко.

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Посылки солдатам отправляют из Шатуры ежемесячно. Гумпомощь доставляют также и бойцам на передовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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