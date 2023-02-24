24 февраля 2023, 17:27
Жители Шатуры наблюдали парад планет в ночь на 24 февраля
В небе над Шатурой в ночь на 24 февраля можно было наблюдать необычное астрономическое явление. Ученые называют его парадом планет.
Первой на небе появилась Луна, затем ниже и правее — алая Венера. А после полного захода Солнца между ними взошел Юпитер.
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Такое построение планет можно увидеть только с Земли. Его называют также соединением, так как небесные тела выстраиваются в прямую линию. Астрономическое явление можно было наблюдать невооруженным глазом.
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Шатура
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