Подмосковье 24 февраля 2023, 17:27 Жители Шатуры наблюдали парад планет в ночь на 24 февраля

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В небе над Шатурой в ночь на 24 февраля можно было наблюдать необычное астрономическое явление. Ученые называют его парадом планет.

Первой на небе появилась Луна, затем ниже и правее — алая Венера. А после полного захода Солнца между ними взошел Юпитер.

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Такое построение планет можно увидеть только с Земли. Его называют также соединением, так как небесные тела выстраиваются в прямую линию. Астрономическое явление можно было наблюдать невооруженным глазом.

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