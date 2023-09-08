Подмосковье 08 сентября 2023, 14:38 Жители Шаховской смогут проголосовать на 15 избирательных участках Татьяна Рунова

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Жители городского округа Шаховская смогут проголосовать на 15 избирательных участках. Выборы в Московсой области продлятся до 10 сентября включительно.

Также для удобства местных жителей в муниципалитете организовали 25 мобильных УИК.

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«Я всегда голосую. Это очень важно, ведь это же наша жизнь. Наши люди, наша страна. Хочется пожелать молодому поколению, чтобы были посерьезней, их нужно приучать к голосованию, объяснять, как это важно. Хорошо, что сделали пятницу одним из дней голосования, потому что в выходные многие разъедутся», — рассказала пенсионерка Татьяна Маслова.

Выборы губернатора Подмосковья идут полным ходом. Уже 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования. Такие данные выдает информационное табло ЦИК России.

По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.

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