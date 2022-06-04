Жители Шаховской проголосовали на «Доброделе» за ремонт 16 дорог

Администрация городского округа Шаховская утвердила перечень автодорог для ремонта. Из 44 участков 16 жители муниципалитета выбирали сами голосованием на «Доброделе».

Подрядные организации уже приступили к работе, сообщил заведующий отделом дорожного хозяйства администрации Александр Ганин.

«Перечень объектов формировался в течение года по итогам обследования состояния дорожного полотна. Кроме того, в план включены дороги, которые выбрали сами жители путем голосования на портале „Добродел“», — отметил он.

Стартовали работы на 600-метровом участке дороги в деревне Степаньково на улицах Школьной и Молодежной. Рабочие выравнивают полотно песком и щебнем, в дальнейшем его укрепят асфальтной крошкой. Ремонтные работы планируют закончить к концу следующей недели. Жители деревни с нетерпением ждут обновленной дороги.