Подмосковье 19 февраля 2024, 13:36 Жители Серпухова связали на конкурсе шарф длиной 75 метров Александр Стёпушкин

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Вязаный шарф длиной 75 метров представили на фестивале «Тепло» в Серпухове. Аксессуар собрали из множества частей, сделанных разными жителями города.

«У главной сцены развернули „Шарф Большого Серпухова“ — символ единства и дружбы, связанный нашими жителями. Его длина составила 75 метров», — сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Участники конкурса вязали каждый свою часть гигантского шарфа. Например, представители СОШ № 16 внесли значительную лепту в общее дело — сделали 30-метровый отрезок.

Александр Стёпушкин Александр Стёпушкин Александр Стёпушкин Александр Стёпушкин Александр Стёпушкин Александр Стёпушкин

«Наша школа — это большая дружная семья. Мы всегда друг за друга и готовы помогать нашему городу в любых его начинаниях. В акции принимали участие работники школы, родители и, конечно, сами ребята», — рассказала учитель химии и биологии СОШ № 16 Ирина Виниченко.

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