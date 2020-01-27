Жители Серпухова стали меньше жаловаться на местный полигон

В Подмосковье продолжается борьба с полигонами. К примеру, на свалке «Лесная» в Серпухове проводят работы по дегазации. Благодаря этому количество жалоб местных жителей уменьшилось.

Несмотря на успехи в мусорной реформе, Московская область продолжает держать руку на пульсе по части полигонов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

«Знаю, что в Серпухове идут большие работы по дегазации. Я регулярно получаю сводки по количеству жалоб. Слава богу, их сейчас меньше. Но все равно мы держимся на уровне 30-50 жалоб. Я надеюсь, что система, которую мы отстроим, будет основана на персональной ответственности собственников и не допустит больше этих жалоб», — сказал Андрей Воробьев.

До 2030 года в регионе закроют 11 свалок, среди которых «Лесная» в Серпухове и «Ядрово» в Волоколамске. Для этого в Подмосковье строят комплексы по переработке отходов. Один из них находится в Егорьевске — «Восток». Он способен переработать 500 тысяч тонн мусора в год. А в начале прошлого года в регионе ввели систему раздельного сбора отходов. У жилых домов установили серые и синие баки — для «грязного» и «чистого» мусора.