Подмосковье 26 марта 2023, 05:30 Жители Серпухова собрали одежду в рамках благотворительной акции «Нужные вещи» Валерий Гореловский

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В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» прошла благотворительная акция «Нужные вещи». Жители Серпухова поучаствовали в мероприятии и принесли одежду, игрушки и книги.

«Мы рады, что у нас есть возможность помочь малообеспеченным, многодетным семьям в подборе детской одежды, игрушек, книг, развивающих пособий. Дети имеют свойство вырастать, а вещи остаются в хорошем качестве», — сообщила сотрудница центра Юлия Бондарчук.

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Вещи сортируют по возрастам и полу: для грудничков, подростков, женщин и мужчин. В актовом зале центра раскладывают игрушки, школьные принадлежности и книги. Их раздадут в субботу с 10 до 12 часов. Ненужные вещи можно будет принести до 10:00.

Есть и более крупные пожертвования, например телевизоры, холодильники, санки, кроватки, коляски. Такие предметы распределяются адресно среди пользователей социальных услуг центра.

«К нам обращаются за помощью беженцы и те, кто нуждается в помощи сегодня. И человек не уходит без вещей, если обратился — всех одеваем», — добавила Бондарчук.

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