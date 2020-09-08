facebook_pixel
    08 сентября 2020, 13:54

    Жители Серпухова смогут задать вопросы о медицине в специальном чате

    Александра Ломейко

    Общественная палата Московской области создала в Telegram чаты, где подмосковные жители смогут пообщаться со специалистами по вопросам медицины. Один из них заработал в Серпухове.

    Чаты открыли в рамках муниципальных форумов «Сильное. Здоровое. Чистое». Они созданы для оперативного реагирования на конкретные нарушения в оказании медпомощи жителям, уточнили в канале серпуховского чата. В беседе также можно задать вопросы сотрудникам сферы здравоохранения округа.

    Все сообщения о качестве медицинских услуг или допущенных нарушениях разбирают в соответствии с территориальной программой ОМС Подмосковья, стандартами лечения и действующим законодательством.

    Общественники надеются, что благодаря чатам количество обращений и жалоб в органы здравоохранения снизится.

    Инициативу запустили в регионы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

    Глава региона ранее подчеркнул, что главы округов должны быть внимательными к просьбам жителей и оперативно оказывать им помощь в решении даже небольших проблем.

    Новости SMI.FM