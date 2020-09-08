Жители Серпухова смогут задать вопросы о медицине в специальном чате

Общественная палата Московской области создала в Telegram чаты, где подмосковные жители смогут пообщаться со специалистами по вопросам медицины. Один из них заработал в Серпухове.

Чаты открыли в рамках муниципальных форумов «Сильное. Здоровое. Чистое». Они созданы для оперативного реагирования на конкретные нарушения в оказании медпомощи жителям, уточнили в канале серпуховского чата. В беседе также можно задать вопросы сотрудникам сферы здравоохранения округа.

Все сообщения о качестве медицинских услуг или допущенных нарушениях разбирают в соответствии с территориальной программой ОМС Подмосковья, стандартами лечения и действующим законодательством.

Общественники надеются, что благодаря чатам количество обращений и жалоб в органы здравоохранения снизится.

Инициативу запустили в регионы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава региона ранее подчеркнул, что главы округов должны быть внимательными к просьбам жителей и оперативно оказывать им помощь в решении даже небольших проблем.