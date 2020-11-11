Жители Серпухова смогут сделать прививку от гриппа в ТЦ «Атлас»

В торговом центре «Атлас» в Серпухове любой желающий сможет сделать бесплатную прививку от гриппа. Мобильный пункт будет работать в комплексе несколько дней. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мобильный пункт развернут 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября на территории торгового центра. Для проведения мероприятия будет задействована бригада врачей из местной больницы», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Для того чтобы пройти вакцинацию, с собой нужно иметь паспорт или полис ОМС. Прививку будут ставить с 8:00 до 15:00.

В Подмосковье в прививочной кампании применяют вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке («Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол»).