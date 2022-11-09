Подмосковье 09 ноября 2022, 23:18 Жители Серпухова проводили мобилизованных в зону спецоперации

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Еще одна группа мобилизованных мужчин отправилась из Серпухова на специальную военную операцию. Поддержать бойцов пришли родные, волонтеры, общественники и ветераны.

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Рабочие заводов и фабрик, строители и водители отправились из Серпухова в зону СВО. Мобилизованные из разных городов Подмосковья обучались боевому слаживанию: стрельбе из штатного стрелкового оружия и метанию гранат. Мужчины на практике освоили эксплуатацию и обслуживание современного вооружения, военной и специальной техники.

Мобилизованные прошли техническую, огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Своим умением и опытом с бойцами делились командиры и инструкторы, прошедшие не одну горячую точку. Теперь им предстоит выполнять боевые задачи в зоне СВО.