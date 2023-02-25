Подмосковье 25 февраля 2023, 20:07 Жители Сергиева Посада организовали масленичную ярмарку

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У стен Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде прошла масленичная ярмарка. На ней местные жители смогли приобрести разные товары и проникнуться духом праздника.

«Сырная седмица, она же Масленица, призывает нас к тому, чтобы мы ходили друг к другу в гости, общались, устраивали различные забавы, в которых могли бы поучаствовать детишки и взрослые. Поэтому мы решили организовать трехдневную ярмарку у стен монастыря», — сообщил заведующий Паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Поликарп.

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Все гости ярмарки смогли попробовать лаврскую выпечку и продукцию, блины, травяные чаи и сбитни. Многие приобрели товары ручной работы, которые изготавливаются в мастерских святой обители, поучаствовали в играх и зимних забавах.

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«Мы приехали на ярмарку вместе с тремя ребятишками. Они сейчас с удовольствием играют», — рассказал гость ярмарки Владимир из Москвы.

Гуляния у стен Троице-Сергиевой лавры продлятся до 26 февраля.

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