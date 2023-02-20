Подмосковье 20 февраля 2023, 15:59 Жители Сергиева Посада и журналисты прошли на лыжах по паломническому пути более 20 километров

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Сотрудники медиа и жители Сергиева Посада прошли по маршруту «Дорога в Лавру». Лыжники проследовали по паломническому пути более 20 километров.

Любители прогулок на свежем воздухе стартовали от деревни Артемово в Пушкино и финишировали у Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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Общая протяженность «Дороги в Лавру» составляет 120 километров. Маршрут начинается у стен Московского Кремля. Зимой «Дорога в Лавру» превращается в «Лыжню в Лавру» и пользуется большой популярностью у любителей активного отдыха на природе.

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«Лыжня очень хорошая, можно спокойно ехать и наслаждаться окружающей природой и тишиной леса. Это не спортивная дистанция, а красивый прогулочный маршрут», — заявил один из участников прогулки Дмитрий Зайчиков.

Дорогу проложил Сергий Радонежский в XIV веке. На маршруте встречаются красивые места в селе Радонеж, Покровский Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново и различные святые источники.

В путь следует отправляться в спортивной зимней одежде с минимальным количеством вещей: водой, ручным фонариком, запасными перчатками и навигатором.

«На финишную прямую мы вышли в сумерках. Несмотря на долгий путь, настроение было отличным», — заявила участница прогулки Дарья Леонова.

При поддержке Министерства спорта и физической культуры Московской области 23 февраля в деревне Нововоронино в Пушкино запланирован лыжный марафон «Лыжня в Лавру». Его участники смогут попробовать свои силы на дистанциях в один, три, 12,5, а также 25 и 50 километров. Зарегистрироваться на марафон можно на сайте.

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