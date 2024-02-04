Подмосковье 04 февраля 2024, 14:05 Жители Серебряных Прудов почтили память земляка — героя Сталинградской битвы Василия Чуйкова пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

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День воинской славы отметили в Серебряных Прудах. Праздник связан с победой нашего народа в Сталинградской битве.

пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Серебряные Пруды очень тесно связаны с этим событием — 62-й армией на Сталинградском фронте командовал уроженец городского округа Василий Иванович Чуйков, дважды Герой Советского Союза. Именно генерал Чуйков переломил ход одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной.

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«В России отмечают день воинской славы, он связан с победой нашего народа в Сталинградской битве. Серебряные Пруды очень тесно связаны с этой историей, так как 62-й армией на Сталинградском фронте командовал наш прославленный земляк Василий Иванович Чуйков, дважды Герой Советского Союза», — сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В Серебряных Прудах есть площадь имени Василия Чуйкова. Имя дважды Героя Советского Союза носит школа. В эту дату ежегодно проходит конференция и традиционное возложение цветов к памятнику герою.

«Многие воюют по его лекалам, то есть такой термин как „активная оборона“, „штурмовые отряды“ — они были заложены в Сталинграде. Сейчас этим тоже пользуются. В дальнейшем, если будут наступать наши войска, как наступал генерал Чуйков, они точно победят», — прокомментировал внук маршала Чуйкова Николай Чуйков.

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