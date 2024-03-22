Подмосковье 22 марта 2024, 11:00 Жители Серебряных Прудов определят место для благоустройства в 2025 году на всероссийском голосовании Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское голосование по выбору территорий для обновления стартовало 15 марта. В Министерстве благоустройства Подмосковья напомнили, что жители Серебряных Прудов могут выбрать одну из двух предложенных площадок.

В городском округе Серебряные Пруды на голосование вынесены следующие территории: сквер в поселке Успенский и площадь в деревне Шеметово. Проголосовать можно на сайте .

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В 2022 году в Серебряных Прудах по решению жителей уже благоустроили сквер имени Ленина. Пешеходные дорожки замостили тротуарной плиткой, оборудовали высокие клумбы с декоративными кустарниками и местами для сидения. В сквере появилась зона для тихого отдыха с комфортными лавками и урнами.

Жители других округов Подмосковья также выбирают места для будущего благоустройства. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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