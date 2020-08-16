Жители подмосковного села Вишнякова Раменского района переживают за свою дорогу. Они считают, что все делается с нарушениями, возникают конфликты с рабочими. Бригадир детально объяснил местным, как идет ход работ, а глава села уверен: все под контролем.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы за дорогу радеем»

Местная жительница Татьяна Суслина говорит, что дорогу у них начали делать с рядом нарушений. Из-за этого населению пришлось ругаться со строителями.

«Битумом они проливают и потом прокатывают самосвалом, снимая слой этой же битумной проливки. Получается, что асфальт они накладывают прямо на землю», — заявила Суслина.

Она радуется, что в Вишнякове уже есть основание — старая бетонная дорога, которую заливали сами сельчане. Но рабочие ее не подмели.

«Видно, что здесь есть земля, остатки в ямах. И прямо на это основание и без проливки они укладывали асфальт. Пока мы их не тормознули», — сказала собеседница «360».

Все ямы должны заделываться щебнем, чего так и не было сделано. Кроме того, она обратила внимание, что по обочине лежит целый вал из земли, который строители не убирали до последнего.

Мы за нашу дорогу радеем Татьяна Суслина местная жительница.

Без этой дороги сельчанам никак, потому что нет тротуаров. По ней передвигаются и пешком, и на велосипедах, и на машинах.

Источник фото: телеканал «360»

«Переживать не за что, все делается»

Бригадир Максим отреагировал на все претензии местных жителей. По словам специалиста, мусор и пыль они уберут, когда доделают дорогу. Не стоит бояться, что из-за мусора не будет сцепления.

«Сцепление будет. Не первый раз кладем», — заявил Максим.

Рабочие положили щебень на асфальтную крошку, все выравнивалось. Потом строители сделали проливку битумом, затем положили асфальт.

«Ждем машину с материалом, машины едут, поэтому переживать не за что, все делается», — добавил Максим.

Но староста Александр Суслин считает, что изначально дорогу заливали с нарушениями — проливку битумом плохо делали. Теперь все его претензии исчерпали себя.

«Я думаю, что они уже справились. Ошибки исправили. <…> Теперь они уже будут делать хорошо», — считает Суслин.

Результат оценят независимые специалисты

Директор муниципального казенного учреждения территориального управления Константиновское Сергей Шацких уверен, что все под контролем, он всегда на месте, все осматривает.

В Вишнякове дорожные работы начались утром 16 августа, напомнил он.

По словам Шацких, качество работ будет приниматься после того, как проведут испытания. Вот как это происходит: независимая лаборатория выезжает, делается вырубка на асфальтовой дороге, после чего эта организация дает заключение о качестве выполненного асфальтового покрытия.

Только после того, как все будет соответствовать тем нормативам, которые прописаны в смете расходов и в техническом задании, будет произведена оплата. До этого никакую оплату производить мы не имеем права, и никто этого не делает Сергей Шацких.

Экспертизу примет Раменский городской округ. Заключение дают в течение 10 дней.

Директор признался, что в его практике был случай, когда дорогу не принимали. Тогда отправлялась жалоба на недобросовестного подрядчика.

Кроме того, Шацких рассказал, что в 2020 году в селе сделали уличное освещение — 35 светильников.

Все фиксируют фотоотчеты

Глава городского округа Раменское Виктор Неволин уточнил, что в Вишнякове строят дорогу по просьбам жителей.

И у нас никаких замечаний до сегодняшнего дня не было. И я уверен, что их не будет. Почему? Потому что и подрядчик, и мы контролируем производство работ, в том числе фиксируем это фотоотчетами Виктор Неволин глава Раменского городского округа.

К тому же существуют контрольные мероприятия. Если местные жители сомневаются в качестве полотна, они могут указать на проблемные с их точки зрения места, отметил Неволин. Там специалисты сделают вырубки, «чтобы у них полностью рассеялись сомнения по поводу соблюдения технологий».