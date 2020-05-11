Жители села Васильевское увековечили память безымянных солдат

Жители села Васильевское Рузского городского округа установили памятник павшим в Великой Отечественной войне солдатам.

Территорию леса между Васильевским, Крюково и Поречье местные жители давно признали одним сплошным памятником военных лет. До сих пор здесь легко можно наткнуться на блиндаж или найти гильзу от револьвера.

В 1988 году один из местных, тогда еще школьник, нашел здесь останки нескольких тел советских солдат. Он предложил соседям увековечить память павших воинов. Некоторые из них откликнулись с особым энтузиазмом.

Предложение поставить памятник появилось в социальной сети, местные его поддержали. Было решено установить монумент к 75-й годовщине Великой Победы.

Местные жители Денис Иванов и Евгений Самоха мимо истории не только не прошли, но и изучили карту боев местности и мемуары воевавшего тогда здесь комбата.

«Здесь проходила линия обороны Локотня — Крюково — д. Васильевское за лесом. Этот лес несколько раз переходил между немцами и красной армией. И здесь шли ожесточенные бои», — рассказал Евгений Самоха, местный житель.

Подтверждает это и экспертиза Управления охраны памятников истории Советского Союза. Участок леса по соседству уже признан некрополем советских воинов. А в паспорте памятника о событиях тех лет написано: «10 декабря 1941 года на рассвете на участке Троицкое-Василевское-Герцено русские солдаты перешли по льду Москву-реку и атаковали врага».

Местные жители надеются, что поисковые работы в лесу продолжат, и все павшие солдаты обретут свой покой.

Подробности — в сюжете канала «360».