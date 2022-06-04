Жители села Мишутино дождались ремонта дороги к храму

Жители села Мишутино Сергиево-Посадского городского округа дождались ремонта дороги, ведущей к местному храму. Ее состояние много лет оставляло желать лучшего.

В 2022 году дорога попала в списки для голосования на портале «Добродел». Жители активно подключились к процедуре, и в результате участок включили в планы на ремонт. Завершить все работы пообещали в ближайшие месяцы.

Депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Валерий Ховрачев отметил, что в последние два года состоянию дорог к селе Мишутино уделяется особое внимание.

«Обновили дорожное покрытие в самом селе, отремонтировали подъездной путь. Много было обращений и предложений от моих избирателей и по ремонту дороги к храму. Храм — это место притяжения как жителей села, так и гостей. Долгожданный ремонт станет настоящим подарком для сельчан», — сказал он.

В список дорог, которые отремонтируют по просьбам жителей в 2022 году, вошел участок в селе Абрамцево на улице Жуковского. По словам местных жителей, там ежегодно латали ямы, но все меры были временными.

В самом Сергиевом Посаде работы начались на улице 1-й Ударной Армии. Там срезали асфальт и приступили к укладке нового. Работы проводят в ночное время. Сначала подрядчики выровняли люки, теперь укладывают новый евроасфальт, который позволит эффективнее выдерживать интенсивность автомобильного движения.

«В этом году в нашем округе восемь дорог, которые поддержали наши жители, и которые будут отремонтированы по итогам голосования. Контракты уже заключены. Ремонт будет проведен во второй половине летнего периода», — сказал начальник отдела транспорта и связи администрации Сергиево-Посадского округа Дмитрий Карушин.

С полным списком дорог, которые будут обновлять в Сергиево-Посадском округе в 2022 году благодаря выбору жителей, можно ознакомиться на портале «Добродел».