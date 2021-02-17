Жители Подмосковья сдали на переработку более 50 тысяч елок за месяц
Подмосковные жители отправили на переработку вдвое больше елей, чем год назад. За месяц сдали не менее 50 тысяч новогодних деревьев. Самое большое количество удалось собрать в Сергиевом Посаде, Мытищах, Химках, Дмитрове и Королеве.
Деревья сдали жители, поддержавшие ежегодную экологическую акцию «Подари вторую жизнь своей елке!». Это отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Акция прошла уже в третий раз. По сравнению с первым годом количество деревьев, которые жители сдали на вторичную переработку, у нас увеличилось в 6,5 раза
Собранные жителями региона ели переработают в почвогрунт и, например, в элементы для детских площадок. Щепу можно будет использовать для утепления растений.
Полученный материал применят и на конюшнях или в приютах для животных, где его используют в качестве подстилок и подкормки. Также остаток елок понадобится во время ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Также Антон Велиховский рассказал, что по запросам жителей в Подмосковье увеличат количество мегабаков. К концу года будет более 60 бесплатных пунктов приема крупногабаритных отходов.