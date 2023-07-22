Подмосковье 22 июля 2023, 23:11 Жители Щелкова приняли участие в субботнике по очистке берега озера Сиваш Unsplash

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На берегу озера Сиваш в Щелкове состоялась экологическая акция «Вода России». В субботнике приняли участие активисты и неравнодушные местные жители, перед началом мероприятия всем желающим навести порядок на территории провели инструктаж и раздали перчатки и мусорные мешки.

Генеральную уборку на водоеме не проводили давно. Участники акции собрали сотни бутылок, килограммы битого стекла, шины, ржавые мангалы и множество забытых вещей.

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«Они [экологические акции] важны. Показывают бережное отношение к природе и к месту, где живешь. И также это необходимо в пропагандистских целях», — отметил главный эксперт отдела экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Щелково Кирилл Цурков.

Акция «Вода России» объединяет добровольцев со всей страны и проходит по проектам «Экология» и «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2023 году в России запланировали более 10 тысяч мероприятий по очистке береговых зон.

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