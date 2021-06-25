Жители Щелкова обсудили с главой округа ремонт подъездов и новую пристройку к школе

Глава городского округа Щелково встретился с жителями, чтобы они смогли озвучить свои просьбы и обсудить актуальные вопросы. Больше всего обращений связано с жилищно-коммунальной сферой и городским благоустройством.

В Щелкове глава округа продолжает серию встреч в формате «выездной администрации». Уже на протяжении нескольких недель он посещает разные территории муниципалитета, в том числе самые отдаленные.

Один из насущных вопросов — строительство пристройки к школе. Для этого Минобороны передало округу земельный участок в муниципальную собственность.

«Это очень важно, потому что у нас нет столовой. Наши дети питаются привозной пищей. Она холодная, не очень вкусная. Мне хотелось бы, чтобы мои дети занимались в новом здании, у них было новое оборудование, новое оснащение», — делится многодетная мама Ирина Иванова.

Источник фото: телеканал «360»

На улице Институтской, 20, глава городского округа проверил качество ремонта подъездов, которого ждали несколько десятилетий.

«Заменили оконные блоки, произвели окраску потолков, стен, укладку напольного покрытия. Заменили почтовые ящики и осветительные приборы», — рассказал заместитель директора УК «ЕДС — Щелково» Алексей Семенихин.

Следующим адресом встречи главы с жителями стал дом №5 на улице Стефановского. Вопросов у жителей накопилось много: опасный тротуар, отсутствие детской площадки, протечка кровли.

«Мы писали заявления не один раз, с 16-го года подавали. Сейчас нам кажется, что лед тронется и вы нам поможете», — сказала жительница п. Чкаловский Галина Ефимова.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Андрея Булгакова, личное общение с жителями лучше всего помогает узнать проблематику округа, особенно это касается отдаленных территорий и поселений.

У меня сегодня формат «выездной администрации». Я практикую такое направление, когда администрация выезжает по территориям и общается по различным проблемам, чтобы обеспечить перемены на территории Щелкова, для меня это очень важно Андрей Булгаков глава г. о. Щелково.

Вопросы жилищно-коммунальной сферы и городского благоустройства обсуждались с жителями до самого вечера. По всем проблемным моментам глава округа дал разъяснения о вариантах и сроках решения. Эти вопросы взяты на контроль муниципальными властями.