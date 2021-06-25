Жители Щелкова обсудили с главой округа ремонт подъездов и новую пристройку к школе
Глава городского округа Щелково встретился с жителями, чтобы они смогли озвучить свои просьбы и обсудить актуальные вопросы. Больше всего обращений связано с жилищно-коммунальной сферой и городским благоустройством.
В Щелкове глава округа продолжает серию встреч в формате «выездной администрации». Уже на протяжении нескольких недель он посещает разные территории муниципалитета, в том числе самые отдаленные.
Один из насущных вопросов — строительство пристройки к школе. Для этого Минобороны передало округу земельный участок в муниципальную собственность.
«Это очень важно, потому что у нас нет столовой. Наши дети питаются привозной пищей. Она холодная, не очень вкусная. Мне хотелось бы, чтобы мои дети занимались в новом здании, у них было новое оборудование, новое оснащение», — делится многодетная мама Ирина Иванова.
На улице Институтской, 20, глава городского округа проверил качество ремонта подъездов, которого ждали несколько десятилетий.
«Заменили оконные блоки, произвели окраску потолков, стен, укладку напольного покрытия. Заменили почтовые ящики и осветительные приборы», — рассказал заместитель директора УК «ЕДС — Щелково» Алексей Семенихин.
Следующим адресом встречи главы с жителями стал дом №5 на улице Стефановского. Вопросов у жителей накопилось много: опасный тротуар, отсутствие детской площадки, протечка кровли.
«Мы писали заявления не один раз, с 16-го года подавали. Сейчас нам кажется, что лед тронется и вы нам поможете», — сказала жительница п. Чкаловский Галина Ефимова.
По словам Андрея Булгакова, личное общение с жителями лучше всего помогает узнать проблематику округа, особенно это касается отдаленных территорий и поселений.
У меня сегодня формат «выездной администрации». Я практикую такое направление, когда администрация выезжает по территориям и общается по различным проблемам, чтобы обеспечить перемены на территории Щелкова, для меня это очень важно
Вопросы жилищно-коммунальной сферы и городского благоустройства обсуждались с жителями до самого вечера. По всем проблемным моментам глава округа дал разъяснения о вариантах и сроках решения. Эти вопросы взяты на контроль муниципальными властями.