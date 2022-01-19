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    19 января 2022, 17:04

    Жители Щелкова смогли окунуться на Крещение в 11 купелях

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Главная площадка для крещенских купаний в Щелкове была оборудована в этом году в Центральном парке. Всего в округе подготовили 11 купелей для желающих окунуться, они работали до трех часов ночи.

    Жители Щелкова смогли окунуться на Крещение в 11 купелях

    На праздник приехал глава Щелкова Андрей Булгаков. Он поздравил всех верующих и пожелал участникам купаний крепкого здоровья.

    Жители Щелкова смогли окунуться на Крещение в 11 купелях | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Окунуться в прорубь приходили семьями — обряд омовения совершали и дети, и взрослые. Настроение на высоте было у всех — и у тех, кто нырял в прорубь, и у тех, кто просто пришел поддержать верующих. Для всех собравшихся была открыта полевая кухня.

    Жители Щелкова смогли окунуться на Крещение в 11 купелях | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    На площадке помогали волонтеры — подавали ныряющим горячий чай, чтобы согреться, и полотенца.

    Жители Щелкова смогли окунуться на Крещение в 11 купелях | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Также на площадке работали спасатели и дежурили врачи.

    Всего в Подмосковье порядка 210 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения.