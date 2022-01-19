Жители Щелкова смогли окунуться на Крещение в 11 купелях

Главная площадка для крещенских купаний в Щелкове была оборудована в этом году в Центральном парке. Всего в округе подготовили 11 купелей для желающих окунуться, они работали до трех часов ночи.

На праздник приехал глава Щелкова Андрей Булгаков. Он поздравил всех верующих и пожелал участникам купаний крепкого здоровья.

Источник фото: телеканал «360»

Окунуться в прорубь приходили семьями — обряд омовения совершали и дети, и взрослые. Настроение на высоте было у всех — и у тех, кто нырял в прорубь, и у тех, кто просто пришел поддержать верующих. Для всех собравшихся была открыта полевая кухня.

Источник фото: телеканал «360»

На площадке помогали волонтеры — подавали ныряющим горячий чай, чтобы согреться, и полотенца.

Источник фото: телеканал «360»

Также на площадке работали спасатели и дежурили врачи.

Всего в Подмосковье порядка 210 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения.