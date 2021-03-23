Жители Щелкова и Ступина смогут бесплатно сдать старую технику на переработку

В Ступине и Щелкове в конце марте устроят сбор старой техники на переработку. Жители округов смогут сдать ненужные электроприборы бесплатно в рамках программы «Школа утилизации: электроника». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Акция «Школа утилизации: электроника» помогает экологично переработать старую и сломанную электротехнику. Принять участие в ней смогут жители, государственные организации и коммерческие компании.

Жители Ступина смогут сдать отслужившую технику на переработку 25 марта, а жители Щелкова — 29 марта. Для сбора в округах организуют специальные пункты приема.

В Ступине старые электроприборы будут принимать по адресу: улица Колхозная, рядом с путепроводом, площадка «Мегабак» на въезде в город, со Старокаширского шоссе. Пункт приема будет работать с 11:00 до 16:00.

В Щелкове зеленый контейнер будет принимать технику на утилизацию с 11.00 до 17.00. Он расположится по адресу: улица Шмидта, между домами 24-25 на контейнерной площадке.

Программа бесплатного сбора и утилизации электроники «Школа утилизации: электроника» существует в Московской области уже шесть лет.

«В последнее время стало заметнее, что у людей радикально поменялось отношение к окружающей среде. В обществе становится правилом хорошего тона не бросать мусор на улице, приходя в лес на отдых и шашлыки, собирать после отдыха мусор в пакеты и забирать с собой. Каждый день растет количество тех, кто разделяет мусор. Это маленькие шаги, которые дадут большие результаты в будущем», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он подчеркнул, что залог успеха в экологических проектах — поддержка жителей. Для этого нужно дать людям возможность поступить правильно. Например, оборудовать место для приема старой техники.

«По итогам 2020 года Московская область заняла первое место по сбору отслужившей техники среди регионов-участников программы „Школа утилизации: электроника“. В регионе собрали и утилизировали более 1700 тонн электротехники. Среди этого количества доля Щелкова и Ступина — 23,5 тонны», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Участниками акции могут стать бюджетные учреждения всех направлений деятельности, органы государственной и муниципальной власти и даже коммерческие компании. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте организатора — Фонда рационального природопользования.