Подмосковье 28 января 2023, 20:03 Жители Щелкова и Мытищ встретились с блокадниками и посмотрели фильмы об осаде Ленинграда

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В День снятия блокады Ленинграда жители Щелкова и Мытищ навестили блокадников и послушали истории о пережитом в те страшные дни. Также волонтеры посмотрели киноленту и спектакль, посвященные этому непростому периоду.

Так, на встречу с блокадниками пришли глава Мытищ Юлия Купецкая, председатель городского Совета депутатов Андрей Гореликов и волонтеры.

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«Мы не должны забывать того ужаса и кошмара, который пережили наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны», — заявила Юлия Купецкая.

На встрече ветераны поделились своими воспоминаниями о блокаде. Когда немцы окружили город, одной из них было всего четыре года. А Николая Хренкова вместе с семьей эвакуировали по Ладожскому озеру в марте 1942 года.

«Сам я плохо помню эти события в силу возраста. А в 1945 году я вернулся в Ленинград и окончил там школу, техникум и институт», — сообщил Николай Хренков.

После встречи блокадников пригласили в концертный зал. В нем провели телемост с Санкт-Петербургом. После этого участники посмотрели спектакль «Я вернусь, мама…» по пьесе руководителя молодежного театра «Окно» Вадима Королева. В фойе волонтеры организовали выставку картин, фотоинсталляции и мастер-классы.

Также добровольцы Мытищ навестили трех женщин, переживших ужасы Великой Отечественной войны — Фаину Вергелис, Любовь Пименову и Людмилу Савенко. Им вручили продуктовые наборы и письма от Юлии Купецкой.

В Щелкове для активистов из пяти школ и юнармейцев провели патриотический урок, посвященный снятию блокады Ленинграда. Перед участниками встречи выступил сотрудник поискового отряда «Витязь». Также дети посмотрели военный фильм про осаду города.

В конце мероприятия каждый получил по куску хлеба весом 125 граммов.

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