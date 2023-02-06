Подмосковье 06 февраля 2023, 22:37 Жители Щелкова газифицировали дом по губернаторской программе

Читать 360tv в

В конце прошлого года жительница Щелкова Анастасия Архип заключила договор на подключение газа по губернаторской программе «Социальная газификация». В этом месяце в доме родителей женщины установили счетчик и подали газ.

«Мастера сделали подводку к дому, а сегодня нам установили счётчик и подключили. Рады все, особенно родители», — сообщила Анастасия Архип.

Реклама

Анастасия вместе с мужем живут в Щелкове порядка пяти лет. Недавно пара решила перевезти родителей поближе. Газ к их участку был подведен, однако дом не был подключен.

Реклама

Отметим, в этом году губернаторскую программу социальной газификации в Подмосковье расширили. В нее включили еще 147 населенных пунктов благодаря увеличению лимита затрат.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».