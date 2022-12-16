Подмосковье 16 декабря 2022, 17:26 Жители Рузы отправили еще три фуры гуманитарной помощи в Донецк Фото: Александр Артеменков.

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Товары первой необходимости, консервы, сладости и теплые вещи собрали жители Рузы в рамках акции «Доброе дело». Три груженые фуры уже выехали в Донецк.

«Наша акция „Доброе дело" стартовала в апреле по инициативе подмосковных школьников и была поддержана губернатором Андреем Воробьевым. За это время мы отправили в Донбасс более трех тысяч тонн гуманитарной помощи. Сейчас в Донецк из Рузы выехали еще три фуры почти на 40 тонн ценного груза», — отметил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

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За время акции жители Рузского округа уже отправили в зону проведения специальной военной операции около 66 тонн гуманитарной помощи.

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«На этот раз предприниматели из Рузы подготовили для отправки в Донбасс 1,5 тысячи детских теплых комбинезонов, а также бензиновый генератор, диски, шурупы, гипсокартон, раковины, осветительные приборы, утеплитель и другие строительные материалы, которые пригодятся для восстановления разрушенных знаний», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Глава Рузского округа Николай Пархоменко поблагодарил активистов, жителей и бизнесменов за то, что откликнулись на призыв. Кстати, машины для перевозки гуманитарной помощи тоже организовали местные волонтеры из числа как раз предпринимателей. Иван Асташев, который руководит небольшой транспортной компанией, активно включился в работу и сам вызвался сопровождать фуры с гуманитаркой в Донбасс, чтобы держать все под контролем.

Акция «Доброе дело» продолжается в Подмосковье. Помочь жителям присоединенных территорий и мобилизованным бойцам можно в одном из 122 волонтерских пунктов Подмосковья. Дополнительные точки организованы в вузах и техникумах, там помощь примут по предварительному звонку. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте volontermo.ru.