Подмосковье 15 февраля 2023, 15:18 Жители Рузы добились отмены строительства комплекса для переработки мусора недалеко от деревни Грибцово

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Строительство мусоросжигательного комплекса остановили вблизи деревни Грибцово по требованию жителей Рузского округа. Решение об отмене работ жителям объявили на встрече с представителями администрации.

Компания «Экопроект» обратилась в администрацию Рузы с просьбой изучить позицию местных жителей по поводу строительства мусоросжигательного комплекса. По мнению активистов новое предприятие могло негативно сказаться на состоянии окружающей среды.

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«Общественность Рузского округа возмутилась: ведь Рузу позиционируют как район с хорошей экологией и красивой природой. Мы написали посты в социальных сетях, собрали несколько тысяч подписей к петиции», — сообщил житель Рузского округа Иван Савельев.

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Глава округа Николай Пархоменко заявил, что строительства мусороперерабатывающего комплекса на данном земельном участке не будет. Он также поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию.

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