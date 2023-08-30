Подмосковье 30 августа 2023, 10:19 Жители Рузского округа не пострадали при падении уничтоженного ПВО беспилотника Фото: Екатерина Данилина

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Очередную попытку ВСУ совершить террористическую атаку с помощью беспилотника пресекли в ночь на 30 августа. Силами ПВО летательный аппарат был сбит в районе деревни Лукино Рузского округа. Никто из жителей не пострадал.

Как пояснили в Минобороны, украинский беспилотник был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского городского округа в Подмосковье. БПЛА врезался в ствол дерева, при этом взрывной волной в ближайших домах выбило стекла. Пострадал один частный забор.

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Помимо этого, при крушении беспилотник задел провода линии электропередачи, из-за чего многие дома в деревне Лукино на некоторое время остались без света. Утром энергетики из «Россетей» восстановили подачу электричества.

Среди местного населения никто не пострадал. Жители с пониманием отнеслись к ситуации, паники нет.

«Напоминаю, что не стоит снимать, публиковать и комментировать кадры работы наших систем ПВО. Это вопрос безопасности», — напомнил глава Рузского округа Николай Пархоменко.

На прошлой неделе в результате атаки БПЛА был обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево в Химках. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение местным властям помочь в восстановлении домов.