Жители Рошаля почтили память участников битвы под Москвой

День воинской славы отметили в городе Рошале в подмосковном городском округе Шатура. У мемориала «Зенитка» почтили память участников битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

С начала контрнаступления советских войск прошло 79 лет. Ветераны, члены Общественной палаты и молодые люди почтили павших минутой молчания и возложили к памятнику красные гвоздики.

«От лица главы городского округа Шатура Алексея Артюхина разрешите выразить соболезнования тем, чьи предки пали в достойном сражении за нашу родину. Пожелать мирного неба над головой, здоровья и, дай бог, чтобы нашу землю не коснулось столь кровопролитное событие», — сказала первый заместитель главы администрации городского округа Шатура Светлана Дурманова.

Местный житель Евгений Пыльцын вспомнил своего прадедушку Михаила Пыльцына, который в 1941 году отправился на фронт сразу после службы в армии. Его предок прошел всю войну, о победе узнал в Кенигсберге (ныне — Калининград). Он награжден медалью «За отвагу» за мужество и героизм, проявленные в бою.

«Расстреляв по немцам все свои патроны, в рукопашном бою заколол четырех немцев. На своем счету имеет 32 задержанных мародера. Его дивизия задержала дезертиров — более 100 человек», — рассказал Пыльцын.

Осенью 1941 года немцы стояли у стен Москвы. 5 декабря, после тяжелых оборонительных боев и крупномасштабных перегруппировок, Красная армия перешла в наступление. Через месяц советские войска отбросили части врага на 250 километров от столицы.

Из Шатуры на фронт ушли почти 35 тысяч граждан. Каждый третий из них не вернулся домой.