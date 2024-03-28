Подмосковье 28 марта 2024, 21:10 Жители Реутова задали свыше 100 вопросов на встрече с главой городского округа Администрация Реутов г.о.

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Встреча с жителями Реутова прошла в формате выездной администрации. Участников встречи заинтересовал проект Evo, стартовавший в 2014 году.

Глава Реутова Филипп Науменко отметил, что местные жители интересовались переносом высоковольтной ЛЭП. Эта линия не только портит архитектурный облик наукограда, но и негативно влияет на здоровье жителей.

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«Заверил жителей, что всегда остаюсь на их стороне. Для меня важно, чтобы им было комфортно, удобно и безопасно проживать в городе. Сделаю все возможное для сохранения зеленой зоны», — подчеркнул глава Реутова.

Филипп Науменко добавил, что также в ходе выездной администрации прозвучали вопросы по созданию комфортной и безопасной обстановки в городе. Также были вопросы от членов гаражных кооперативов. На следующей неделе застройщик и заместители главы округа проведут встречу для их решения.

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