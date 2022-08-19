Жители Реутова за один день собрали более 400 кг гуманитарного груза

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов посетил пункт сбора гуманитарной помощи, чтобы передать туда школьные принадлежности для детей Донбасса и некоторые строительные инструменты для военнослужащих ДНР и ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«В рамках Всемирного дня гуманитарной помощи передал канцелярские товары детям Донбасса, бензиновый генератор и пилу цепную для военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В Реутове отметили Всемирный день гуманитарной помощи. Там работали два участка пункта приема гуманитарного груза. За один день удалось собрать больше 400 кг помощи. Это проудкты, канцелярия, другие предметы первой необходимости. Глава Реутова поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

В Центре культуры искусств помимо приема гуманитарного груза проводился мастер-класс по рисованию. Дети Реутова рисовали на деревянных заготовках в виде сердца и создавали лебедей из бумаги своими руками. Кроме того, сегодня жители подмосковного Реутова принимали участие в акции «Добрая покупка», которая проходила в торговом центре «Реутов парк», а компания ООО «Урал Плюс» передала в Реутовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Преодоление» более 70 канцелярских наборов для детей, посещающих учреждение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с сиротами, прибывшими в Подмосковье из ДНР. Они рассказали ему о своей новой жизни в безопасности.