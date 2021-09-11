Жители Реутова высадили более 500 деревьев в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево»

В Реутове в ходе экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» жители высадили более 500 деревьев. Высадить деревья на улице Октября приехал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Станиславом Каторовым.

Возрождение природы родного Подмосковья — это общее дело всех жителей. Под таким девизом в очередной раз прошла ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Ее полюбили многие местные жители.

«Акция уже стала доброй традицией для жителей не только Реутова, но и всего Подмосковья. Она объединяет всех неравнодушных к экологии, к природе. Жители приезжают семьями, вместе с детьми, а это очень важно, поскольку подрастающее поколение должно знать, что это наш совместный труд и забота — делать город благоустроенным и зеленым», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

На улице Октября было высажено более 20 саженцев клена. Благодаря чему осенью жители смогут любоваться золотым листопадом. Всего на 15 городских площадках было посажено более 500 деревьев — это липа, рябина, яблоня, сирень, клен, туя, можжевельник, ива и другие.

Местная жительница Мария Колесникова приняла участие вместе с дочкой. Она отметила важность мероприятия, потому город должен быть зеленым, чистым и позитивным. Особенно будет приятно, пройтись по такой улице.

В субботу выдалась теплая и сухая погода, не исключено, что в этом году удастся побить рекорд по числу участников.

Несколько лет на территории региона бушевала эпидемия короеда-типографа. Бороться с ним можно было только с помощью санитарная рубка. Потом лес необходимо было восстанавливать. В 2014 году впервые акция для всех неравнодушных жителей. Тогда поучаствовать пришли 100 тысяч человек. С каждым годом акция становилась все популярнее и в 2019 году собрала почти 300 тысяч человек. За эти годы было посажено 10 миллионов новых деревьев и кустарников. В 2020 году в связи с пандемией акция прошла в ограниченном формате.