Подмосковье 22 февраля 2023, 19:46 Жители Реутова в преддверии 23 Февраля возложили цветы к Вечному огню

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Жители Реутова возложили цветы к Вечному огню в преддверии Дня защитника Отечества. Также они в торжественной обстановке вспомнили героев и защитников Отечества.

«Хочу поздравить с наступающим праздником <…> Только совместно может коваться победа», — сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

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На праздничный концерт пришли не только активные граждане города, но и участники специальной военной операции. Вдове погибшего в зоне СВО бойца Станислав Каторов вручил орден Мужества. Волонтеры получили награды от Министерства обороны России.

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Медаль за особый вклад в помощь участникам спецоперации от Минобороны также получил глава Реутова. Завершили праздничную программу выступлениями учащихся города и вокально — инструментального ансамбля «Красная звезда».

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