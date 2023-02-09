Подмосковье 09 февраля 2023, 21:46 Жители Реутова создали боевую машину для зоны СВО Жители Реутова Белов и Сайгаков переделали «Ниву» в боевую машину для зоны СВО Телеканал «360»

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Жители Реутова переделали автомобиль «Нива» в боевую машину и готовы отправить ее в зону спецоперации на Украине. Мастера рассказали «360», откуда возникла такая идея и как удалось ее осуществить.

Автор идеи Валерий Сайгаков сообщил, что его сын сейчас в зоне боевых действий, эта протюнингованная машина направится к нему. Валерий сам перегонит ее к месту назначения, в зоне боевых действий планирует быть в субботу.

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«Прокачивать» «Ниву» помогали всем городом — соседка сшила накидки, носилки, собрала аптечки, администрация Реутова снабдила накидками для маскировки. Волонтеры из организации «Вежливые люди» собрали гуманитарную помощь, рассказали создатели боевой машины.

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Собирал технику друг Валерия Сергей Белов.

«Хотелось помочь просто. Хоть как-то. Я думаю, они будут довольны. Любая помощь, мне кажется, это хорошо», — рассказал реутовский умелец.

Несмотря на первый подобный опыт, мастер предусмотрел все, даже возможность установки пулемета в багажник — на дне установлена железная пластина, которая смягчает удар. В багажнике можно перевозить раненых. В зоне водителя также продумано все до мелочей, все под рукой. У машины также есть авторская подпись.