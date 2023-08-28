Подмосковье 28 августа 2023, 15:08 Жители Реутова смогут проголосовать на 46 избирательных участках на сентябрьских выборах пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Выборы губернатора Московской области пройдут с 8 по 10 сентября. В Реутове к голосованию подготовили 46 избирательных участков: 26 — на северной стороне округа и еще 20 — в его южной части.

Избирательные участки будут работать три дня с 8:00 до 20:00. Наблюдение на выборах будут обеспечивать члены Общественной палаты Подмосковья.

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«В дни голосования наши жители смогут сделать выбор только на своем избирательном участке по месту постоянной регистрации, при себе обязательно нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Далее избирателю комиссия выдаст бюллетень, затем свой выбор можно сделать в специальной индивидуальной кабинке для голосования», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

пресс-служба администрации городского округа Реутов

Маломобильные граждане могут проголосовать на дому. Для этого необходимо с 31 августа по 10 сентября позвонить и оставить заявку в своей участковой или территориальной избирательной комиссии.

Кроме того, сделать свой выбор можно через систему дистанционного электронного голосования на портале «Госуслуги».

«Для участия в электронном голосовании нужно до 4 сентября подать заявку на „Госуслугах“. Отдать свой голос за одного из кандидатов смогут жители, которым на момент проведения выборов исполнилось 18 лет», — отметил Станислав Каторов.

Всего в Подмосковье будет работать более четырех тысяч избирательных участков. Жители региона будут выбирать губернатора региона и депутатов.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах.

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