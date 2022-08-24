Жители Реутова передали российским бойцам на Украине прицел ночного видения

Прицел ночного видения для российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, приобрели жители Реутова на собранные деньги. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного города. Прибор передали в одну из войсковых частей ВС РФ.

«В Общественную палату Реутова обратились жители города с просьбой передать нашим бойцам прибор ночного видения стоимостью 150 тысяч рублей, прибор был передан в одну из войсковых частей», — говорится в сообщении.

Прицел ночного видения Dedal-450 устанавливается на стрелковом оружии для наблюдения, распознавания и ведения прицельной стрельбы на средних дистанциях в ночное время. Командование части, получившей прибор, прислало благодарственное письмо.

«Ваша поддержка делает большой вклад в выполнение задач специальной военной операции. Желаем дальнейших успехов в развитии и процветании благородного дела», — говорится в письме.

Источник фото: телеканал «360»

Неравнодушных горожан поблагодарил глава Реутова Станислав Каторов. За последние полгода реутовцы собрали более семи тонн продуктов и предметов первой необходимости для жителей Донбасса, всего было отправлено около 400 тонн гуманитарной помощи.

«Сегодня мы продолжаем дело наших отцов и дедов в защите национальных интересов страны. Мы стремимся быть достойными героических подвигов и сохранить самое ценное, что завоевано в 1945-м году — мир, свободу, независимость нашей Родины. На защиту именно этих вечных ценностей направлена спецоперация Российской Армии на Украине. Благодарю всех неравнодушных людей», — отметил Каторов.