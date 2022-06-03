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    03 июня 2022, 13:38

    Жители Реутова передали рекордную партию гумпомощи детям из Донбасса

    Анастасия Аброськина

    Жители и школьники Реутова собрали рекордное количество вещей для детей из Донбасса. Гуманитарный груз отправили в рамках акции «Доброе дело».

    Жители Реутова передали рекордную партию гумпомощи детям из Донбасса | Изображение 1

    Подключились и предприниматели Реутова. Вместе с другими жителями округа они собрали товары первой необходимости для детей беженцев из ЛДНР.

    Их разместили в Подмосковье, Ростовской и Воронежской областях. От Реутова детям беженцев поступило рекордное количество гуманитарной помощи.

    Лидер «Молодой гвардии» в Реутове Ильнур Сафин отметил, что к сбору вещей подключились сотни человек.

    Жители Реутова приносили консервы и одежду, предприятия передавали упаковки с бытовой техникой и продуктами

    Ильнур Сафин.

    Например, только за один день собрали свыше 20 больших коробок с гуманитарным грузом.

    В Реутове для детей из Донбасса провели благотворительный спектакль Московского профессионального театра по повести Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», добавила начальник местного отдела культуры Анастасия Николаенко.

    В День защиты детей мы по традиции с участием профессиональных артистов проводим спектакли для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации

    Анастасия Николаенко.

    Вместе с тем волонтеры провели для детей мастер-классы. Они сделали открытки, которые отправили сверстникам на востоке Украины.

    Адреса всех пунктов сбора гумпомощи в Московской области и подробную информацию о том, чем помочь жителям Донбасса, можно найти на сайте volontermo.ru.