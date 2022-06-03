Жители Реутова передали рекордную партию гумпомощи детям из Донбасса

Жители и школьники Реутова собрали рекордное количество вещей для детей из Донбасса. Гуманитарный груз отправили в рамках акции «Доброе дело».

Подключились и предприниматели Реутова. Вместе с другими жителями округа они собрали товары первой необходимости для детей беженцев из ЛДНР.

Их разместили в Подмосковье, Ростовской и Воронежской областях. От Реутова детям беженцев поступило рекордное количество гуманитарной помощи.

Лидер «Молодой гвардии» в Реутове Ильнур Сафин отметил, что к сбору вещей подключились сотни человек.

Жители Реутова приносили консервы и одежду, предприятия передавали упаковки с бытовой техникой и продуктами Ильнур Сафин.

Например, только за один день собрали свыше 20 больших коробок с гуманитарным грузом.

В Реутове для детей из Донбасса провели благотворительный спектакль Московского профессионального театра по повести Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», добавила начальник местного отдела культуры Анастасия Николаенко.

В День защиты детей мы по традиции с участием профессиональных артистов проводим спектакли для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации Анастасия Николаенко.

Вместе с тем волонтеры провели для детей мастер-классы. Они сделали открытки, которые отправили сверстникам на востоке Украины.

Адреса всех пунктов сбора гумпомощи в Московской области и подробную информацию о том, чем помочь жителям Донбасса, можно найти на сайте volontermo.ru.