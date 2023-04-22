Подмосковье 22 апреля 2023, 15:07 Жители Раменского убрали свалку в лесу во время Всероссийского субботника Ирина Моисеева

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Жители Раменского во время Всероссийского субботника убрали свалку в лесу на Прямолинейной улице. К труженникам присоединились сотрудники Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, волонтеры и представители Общественной палаты.

В течение получаса участники субботника собрали несколько десятков больших мусорных пакетов. Далее их вывезли коммунальщики.

«Принимаю участие уже не в первый раз, это мой третий субботник. Очень приятно быть к этому причастной, потому что очень важно сохранять порядок вокруг себя. Чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят», — поделилась одна из участниц уборки Светлана Плотникова.

В субботнике участвовали более 50 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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