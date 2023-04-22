22 апреля 2023, 15:07
Жители Раменского убрали свалку в лесу во время Всероссийского субботника
Жители Раменского во время Всероссийского субботника убрали свалку в лесу на Прямолинейной улице. К труженникам присоединились сотрудники Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, волонтеры и представители Общественной палаты.
В течение получаса участники субботника собрали несколько десятков больших мусорных пакетов. Далее их вывезли коммунальщики.
«Принимаю участие уже не в первый раз, это мой третий субботник. Очень приятно быть к этому причастной, потому что очень важно сохранять порядок вокруг себя. Чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят», — поделилась одна из участниц уборки Светлана Плотникова.
В субботнике участвовали более 50 человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.
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Раменское
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