Жители Раменского получат 15 новых тротуаров в этом году

В Раменском в этом году построят 15 новых тротуаров и отремонтируют более 73 километров дорог. Работы проводят в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Раменском округе ремонт ждет 66 муниципальных и региональных дорог, всего обновят более 73 километров дорожного покрытия, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Из них в рамках президентского проекта „Безопасные качественные дороги“ отремонтируют семь региональных дорог, также в рамках нацпроекта отремонтируют путепровод по улице Сосновой и мост через реку Донинку в деревню Дементьево, а для повышения безопасности движения построят 15 новых тротуаров», — уточнил Гержик.

Он добавил, что тротуары уже появились в поселке Спартак, на дороге Быково — фабрика «Спартак», а также в деревне Софьино, на улице Центральной. За тротуар проголосовали сами жители Софьино на портале «Добродел».

Сейчас дорожные службы строят тротуары на улице Киевской в деревне Софьино, на улице Гагарина и Центральной в деревне Кузнецово, в поселке Быково, на улице Вялковской, а также на Егорьевском шоссе в Обухове, Гжели, Рецицах, Трошкове. Благодаря новым пешеходным дорожкам у жителей населенных пунктов появится безопасный подход к остановкам.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В этом году обновления коснутся и автомобильных дорог Раменского. Ремонт сделают на множестве участков дорог. Обновят улицы Левашова и Гурьева в черте города Раменское, улицу Московскую в рабочем поселке Ильинском, дорогу Кратово — Раменское, ст. Быково — п. Щорса, Егорьевское шоссе и М-5 «Урал» — Сабурово, которая стала одним из лидеров голосования на портале «Добродел». За нее проголосовали 600 человек.

Пока ремонтные работы ведутся на дорогах округа, жители могут выбрать участки, которые обновят в следующем году. Голосование на портале «Добродел» продлится до 31 мая.