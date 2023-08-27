Подмосковье 27 августа 2023, 22:38 Жители Раменского отпраздновали День города Фото: unsplash.com

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Раменский городской округ отпраздновал 97-летие. В муниципалитете прошли массовые гуляния и другие мероприятия, в том числе спортивные.

Николь Федулаева встала на САП весной этого года и сразу влюбилась в этот вид спорта. Равновесие держит с легкостью, поэтому решилась на первые соревнования. САП-кросс провели по случаю Дня города. Площадкой соревнований стало озеро Борисоглебское в центре города. В турнире поучаствовало шесть команд.

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«Команда у нас хорошая, самое главное, какими бы сильными не были, накаченными, высокими — главное, что мы команда. Мы будем побеждать командным духом», — заявил Федулаева.

Праздник прошел сразу на нескольких площадках. Известные раменские единоборцы устроили массовую тренировку. Около 200 воспитанников спортивных школ, еще больше зрителей с удовольствием разминались и отрабатывали приемы. Центральной площадкой праздника стал городской парк. Его открыли в июле этого года после реконструкции. Здесь устроили концерт, для детей, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и другие развлечения.

Раменский динамично развивается. На днях открылся центр культурного развития Гармония» в поселке Дубовая Роща.

«Совместно с министерством культуры этот объект был запущен. Пользуется огромной популярностью у жителей, и вчера уже не было отбоя. 16 кружков начали свою работу», — сообщил глава округа Николай Ханин.

На площади Победы работала ярмарка. Местные предприниматели представили свою продукцию, например, мыло ручной работы, косметику, мебель, украшения и деликатесы, такие как колбаса, сыры, молочная продукция, сладости.

Также здесь работала лаборатория музыки и школа программирования, где каждый мог поиграть на барабанах или создать код шифрования. Праздник продолжился до самого вечера, а завершился дискотекой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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