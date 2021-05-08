Жители Раменского отдали дань памяти героям-десантникам

Жители Раменского почтили память героев-десантников перед годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Подмосковный городской округ по праву считается «колыбелью десантных войск» — именно там с 1941 по 1945 год формировали части и отправляли на фронт.

Подмосковные десантники воевали на всех фронтах, сражаясь за Победу. Они участвовали в том числе в Курской битве и обороне Сталинграда, сражались на Мценском рубеже.

«Многие бойцы 100-й Свирской [дивизии] — это десантники, это те, кто являлся передовым отрядом в дивизии. Многие из них показали себя бесстрашными войнами. Фотографии их сегодня в строю», — отметил глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

С портретами фронтовиков по улицам города прошли школьники, участники поисковых отрядов и юнармейцы. После этого они собрались у мемориала героям 100-й Свирской дивизии, где вспомнили подвиг, совершенный дедами и прадедами.

«Командующий Карельского фронта попросил армию свежую для операции. Верховный главнокомандующий сказал: „Я дам тебе корпус, но он будет достойнее, чем армия“. То есть такой уровень подготовки десантников был, что десантники могли заменить целую армию. Они действительно это сделали — рассказал член правления Раменского отделения «Боевое братство» Павел Корчагин.

О военных годах в Раменском сегодня напоминают названия улиц. Они носят имена воинов-десантников: Щукина, Гурьева, Левашова. Память героев собравшиеся у мемориала почтили минутой молчания и возложили к памятнику цветы.