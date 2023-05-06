Подмосковье 06 мая 2023, 23:26 Жители Пушкино возложили цветы к обелиску павшим воинам в преддверии Дня Победы

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Жители Пушкинского округа возложили цветы к обелиску павшим воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В руках школьников были их портреты.

«Такие люди очень важны. Они помогают, поднимают дух, помогают как-то заряжаться. И мы, поколение 21-го века, равняемся на них», — сообщила учащаяся школы № 3 Варвара Якунина.

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Обелиск «Отстоявшим отчизну» установили в 1965 году в честь 20-й годовщины Великой Победы. С тех пор он стал традиционным местом притяжения горожан и проведения памятных акций.

«Люди, которые не знают истории, не имеют будущего. Это давно сказано. В любом случае, мы должны и обязаны всегда помнить, знать, чтить, уделять внимание», — заявил глава округа Максим Красноцветов.

Он вместе с молодежью и представителями администрации присоединился к памятной акции. Глава муниципалетета отметил, что каждый должен быть достойными подвига наших защитников и передавать память об их мужестве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

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