Жители Пушкино прошли интенсив по оказанию первой помощи | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 18:39 Жители Пушкино прошли интенсив по оказанию первой помощи

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В Пушкино завершились курсы по оказанию первой медицинской помощи. Занятия организовал учебный центр «Медтехника СПБ». После интенсива все сдавали экзамены, чтобы получить аттестат и вступить в ряды волонтеров общества «Спасатель. Рядом».

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Всего курс прошли одиннадцать человек, им от 25 до 35 лет. Ребят научили делать подробный осмотр потерпевшего, правильно пользоваться жгутом, накладывать давящие повязки и останавливать кровотечение пятью разными способами.

Во время аттестации ученики смоделировали реальную сцену из жизни, где водитель машины, подавившись едой, сбил женщину.

«Первая помощь — несложно, это не то, что нередко говорят на лекциях в учебных заведениях, используя термины и формулы. Это простые навыки, которые может использовать любой человек, не имеющий никакого понятия о медицине и работе спасателей. Нужны навыки, которые поддержат человека до приезда специалистов. У нас в генах заложено желание помочь окружающим, но далеко не все умеют правильно действовать в критический момент», — отметил преподаватель учебного центра Павел Ильин.

Всем участникам вручили документ о прохождении курса и сертификат добровольного спасателя системы «Спасатель. Рядом». Через год выпускникам нужно будет пройти переаттестацию, затем потребуется подтверждать квалификацию каждые два года.