Жители Пущина собрали 2 миллиона рублей на восстановление памятника культуры

Известную усадьбу Пущино-на-Оке восстанавливают в рамках проекта «Консервация. Спасение архитектурного наследия России». За год удалось собрать 2 миллиона рублей на реставрацию крыши.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры верят, что шанс спасти поместье есть. Восстановление крыши — это способ уберечь здание от разрушения.

«Где-то около года сумма начала собираться. И последняя сумма в 400 тысяч — предприниматели из Пущина вложили целиком сразу. А так это естественно кружечный сбор — кто-то два рубля, кто-то тысячу рублей», — рассказал региональный координатор проекта «Консервация» от ВООПИК Павел Стенчев.

Источник фото: телеканал «360»

Усадьба Пущино — это памятник федерального значения и огромная территория. Здесь и пруды, и тополя, и амбар, и спуск к Оке, даже храм 18-го века стоял на территории, но от него почти ничего не осталось.

Источник фото: телеканал «360»

«Это действительно очень ценный памятник, он связан с Альябьевым, с героями 812 года», — рассказала искусствовед, председатель ВООПИК в Пущине Мария Трошина.

Источник фото: телеканал «360»

Никита Михалков, кстати, именно здесь снимал свою «Неоконченную пьесу для механического пианино».

Источник фото: телеканал «360»

В данный момент усадьба находится на балансе Российской академии наук. Общественники пытаются освободить Академию от этого имущества и взять ответственность за восстановление на себя. В вопросе памятников культуры основная проблема — это юридические нюансы — со всеми согласовать, предоставить необходимые документы и так далее. Когда вопрос с бумагами решится, сотрудники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры продолжат восстанавливать усадьбу.

Источник фото: телеканал «360»

«Если говорить о всем комплексе 13 гектаров и пять построек — это необходимо порядка 800 миллионов», — сказала искусствовед, председатель ВООПИК в Пущине Мария Трошина.

Перспектива такая — около 10 лет потребуется для полного восстановления территории. А потом из этой местности может получиться культурный комплекс, гостиница или что-то еще.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители каждое лето и каждую весну проводят на территории Пущино-на-Оке «усадебники». Своими силами они убирают мусор, пилят, строят, косят траву и даже приглашают музыкантов — чтобы привлечь внимание и не дать памятнику культуры рухнуть и навсегда исчезнуть.