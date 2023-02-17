Подмосковье 17 февраля 2023, 09:46 Жители Пущина смогут обменяться книгами и одеждой на площадке «Мегабак»

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Жители Пущина смогут взять полезные вещи на площадках «Мегабак». Туда желающие приносят на переработку пластик, бытовую технику, книги и одежду. Теперь ими можно обменяться.

Сейчас в Подмосковье работают 60 площадок «Мегабак». На них жители могут принести картон, пластик, стекло, бытовую технику, спил деревьев и многое другое. Площадка на улице Строителей в Пущине заработала летом 2021 года., а в конце прошлого года там появилось помещение для обмена книгами и одеждой.

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Идея этой инициативы — дать вторую жизнь вещам, которые могут кому-то пригодиться. Это может быть одежда, книги и детские игрушки.

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