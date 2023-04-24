Подмосковье 24 апреля 2023, 02:30 Жители Протвина узнали о голосовании за объекты благоустройства во время субботника Анна Мороз

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Во время субботника в Протвине волонтеры рассказали трудящимся о голосовании за объекты благоустройства. В нем можно поучаствовать на федеральном портале za.gorodsreda.ru.

Девушки в брендированных манишках и с листовками с QR-кодом, по которому можно перейти на сайт голосования, подробно объясняли местным жителям, за какие территории и как можно проголосовать.

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Желающие старше 14 лет могут отдать свой голос за одну из четырех общественных территорий в Протвине. Это пешеходная зона вдоль торговых рядов на улице Победы, сквер «Мирабель», пешеходная зона у магазина «Здоровье» и общественное пространство «Лощина».

Выбрать понравившийся объект можно до 31 мая. Объект, который наберет больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Голосование проходит в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что набережную реки Теребенки в Чехове начнут благоустраивать в 2023 году. Поэтапное обновление пространства продлится до 2025 года.

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