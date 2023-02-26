Подмосковье 26 февраля 2023, 18:41 Жители Протвина проводили зиму блинами и игрой в лапту

Читать 360tv в

Жители Протвина проводили зиму на празднике «Сударыня Масленица». Гости ели блины и играли в лапту. Организатором выступил культурно-досуговый центр «Протон».

Гуляния развернулись на Протвинском Арбате.

Реклама

«Всех гостей праздника ждали сладкие угощения: блины, выпечка, ароматный чай. Маленькие участники праздничной программы участвовали в конкурсах и мастер-классах и выигрывали специальные жетоны, которые можно было обменять на сладкие подарки», — пояснила режиссер-постановщик КДЦ «Протон» Ирина Климова.

Реклама

Местные жители играли в лапту и перекидывали блины. На эти развлечения выстроились очереди из желающих.

Также на Арбате построили красочные фотозоны и «Город мастеров» с мастер-классами для детей. Здесь же расположилась выездная музейная экспозиция «Предметы деревенского быта».

Украшением праздника стала выставка обрядовых кукол, изготовленных коллективами детских дошкольных учреждений Протвина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».