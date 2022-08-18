Жители пострадавшего от взрыва дома в Ногинске получат ключи от квартир

После взрыва газа в доме по улице 28 июня в Ногинске многие собственники и не надеялись, что сюда снова можно будет вдохнуть жизнь. Но не прошло года, а многоэтажка полностью отстроена. Своими глазами горожане наблюдали за преображениями.

«Когда в прошлом году мы разбирали с девятого по первый [этажи], не было никакой уверенности в том, что дом выстроят, и что дом этот будет одним из красивейших в Московской области. Я это говорю совершенно искренне, потому что люблю свой дом», — поделилась председатель Совета многоквартирного дома Ольга Ганжара.

Проведена колоссальная работа. Вторую секцию буквально «поднимали с нуля». Остались последние штрихи. Сейчас внутри ведется чистовая отделка. Дизайн выбирали собственники. Качественный ламинат, плитка, обои. А еще сантехника — ее тоже недавно установили.

«Я вам честно скажу. Вот 50% из тех, кто проживает во второй секции, такой бы ремонт себе не сделали. Замечательные совершенно металлические двери, ванна и туалеты выглядят великолепно», — отметила председатель Совета многоквартирного дома.

Первую секцию тоже не оставили без внимания. Провели капитальный ремонт, в том числе в простаивавших квартирах.

«Естественно, дом стоял без отопления, и где-то обои отклеились, где-то потолок немножко отсырел, и так далее. Там ведутся работы подрядной организацией», — объяснил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Обновили фасад, кровлю, инженерные сети. Воду и электричество должны подключить со дня на день.

Сейчас также продолжается активное благоустройство прилегающей территории. Парковки, пешеходные зоны, и конечно, излюбленное место садоводов — клумбы. Жильцы уже даже планируют, какие цветы будут высаживать.

«У нас всегда здесь был абсолютно цветущий оазис. Начиная от сирени под окнами, заканчивая и пионами, и ирисами, и нарциссами. И всегда мы любовались. Тюльпаны благоухали. Утром выходишь на работу — ну это же здорово», — добавила Ганжара.

Еще один долгожданный подарок — двухсотметровая детская площадка по программе губернатора. Она будет установлена с обратной стороны дома.

До получения заветных ключей от квартир остаются считанные дни — жильцам их вручат 28 августа.

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